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Экономика

Волченко рассказал о роли государства в ситуации с авиаперелетами в Крым

15:5829.06.2017
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоIV Крымский транспортный форум в АлуштеIV Крымский транспортный форум в Алуште
© РИА Новости / Александр Полегенько

АЛУШТА, 29 июн – РИА Новости (Крым). Ситуация с высокой стоимостью на авиаперелеты в Крым требует серьезного вмешательства со стороны государства. Такие мнение в комментарии РИА Новости (Крым) высказал модератор сессии Крымского транспортного форума — руководитель регионального представительства МИА "Россия сегодня" в Симферополе Вадим Волченко.

"На сегодняшний день стоимость авиаперелетов в Крым в зимний и летний периоды различается зачастую в разы. Это абсолютно ненормальная экономическая ситуация. Ее ничем нельзя обосновать, кроме как сверхприбылью авиакомпаний. На мой взгляд, государственное вмешательство здесь просто необходимо", – убежден Волченко.

По его словам, без решения этого насущного вопроса развитие Крыма как туристического региона будет существенно затруднено.

© РИА НовостиРуководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Крыму Вадим Волченко на IV Крымском транспортном форуме
© РИА Новости
Руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Крыму Вадим Волченко на IV Крымском транспортном форуме

"Крым – это необычный регион России. Это новая развивающаяся территория, имеющая как ряд нехарактерных для страны проблем, так и потрясающие перспективы. Если ему не помогать, в том числе на законодательном, административном уровнях, то его развитие будет как минимум достаточно серьезно тормозиться", – подчеркнул Волченко.

Пассажиры в зале прилета международного аэропорта Симферополь. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В ходе дискуссии в рамках пленарной сессии министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий констатировал, что у Республики на сегодняшний день нет механизмов влияния на ситуацию со стоимостью авиаперелетов в регион.

"К сожалению, этот вопрос может быть решен только в разрезе федеральных властей. Мы регулярно поднимаем данный вопрос на всех совещаниях в Правительстве и Госдуме РФ. Последнее, чего нам удалось добиться — это поручение вице-премьера РФ, и сегодня ФАС разбирается, почему такие цены. Очень надеюсь, что в ближайшее время мы получим эти данные и, исходя из этого, будем выстраивать наши дальнейшие действия", – сказал министр.

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько подчеркнул, что вопрос ценообразования на авиаперелеты в Крым требует детальной проработки.

"Здесь вопросы к авиакомпаниям, почему они выстраивают свою финансовую модель так, что на одни и те же рейсы в зимнее и летнее время цена отличается в несколько раз. Мы возьмем этот вопрос на контроль, есть поручение его проработать, чтобы специалисты дали определенное заключение. Если есть необоснованное завышение цены, соответствующие органы должны рассматривать", – сказал он.

В то же время, по словам парламентария, вмешательство государства в процессы ценообразования на авиабилеты – "непростой вопрос".

Здание терминала международного аэропорта Симферополь. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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"Государство здесь может влиять только одним. Если государство принимает решение, что нужно развивать то или иное направление, то только с помощью механизмов дотаций. Вопросы дотаций и траты бюджетных денег, безусловно, в какой-то момент эффективны. Но не надо рассматривать это как самоцель, потому что там потом тоже возникает много различных вопросов. На мой взгляд, законодательно установить цену (на авиаперелеты – ред.) в Крым, к примеру, 3 тысячи рублей за билет, на мой взгляд, сегодня невозможно", – отметил Бидонько.

IV Крымский транспортный форум проходит в Алуште 29-30 июня. Агентство РИА Новости Международного информационного агентства "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия, сайт РИА Новости (Крым) поддерживает форум в статусе стратегического партнера.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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