Глобальная кибератака затронула компьютеры "Газпрома", сообщил источник

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Компьютеры российского "Газпрома" были затронуты глобальной кибератакой во вторник, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве РФ и источник, занимающийся расследованием инцидента.

Источники не предоставили подробной информации о количестве зараженных вирусом компьютеров и степени нанесенного ущерба. "Газпром" отказался от комментариев агентству.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.