Гендиректор "Победы" не верит в появление второго лоукостера в России

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Существующее законодательство в сфере авиаперевозок накладывает ограничения на успешное развитие в стране классической лоукост-компании, считает гендиректор низкобюджетной авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") Андрей Калмыков.

Ранее газета " Коммерсант " написала со ссылкой на источники, что российские финансовые инвесторы ведут переговоры о создании еще одной низкобюджетной авиакомпании с рядом иностранных лоукостеров — Air Asia, Wizz Air и Pegasus, а также с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев позже заявил, что фонд пока не планирует участвовать в подобном проекте.

"Думаю, что нет, не появится (второй лоукостер – ред.). Все профессиональные участники рынка знают несовершенство законодательства в части проноса ручной клади и провоза багажа. Если правила поменяются, запросто может появиться и второй, и третий лоукостер", — сказал Калмыков РИА Новости.

При этом он добавил, что авиакомпания не боится конкуренции: "Мы это только приветствуем, конкуренция всегда оздоравливает рынок. Но нынешние ограничения в законодательстве не способствуют успешному развитию в стране этого сегмента".

Ранее Калмыков отмечал, что в случае, если с российских авиакомпаний снимут обязательство включать в любой тариф стоимость провоза 10 килограммов багажа, "Победа" сможет снизить базовую цену билета минимум на 20%. По его оценке, эта мера нужна 40% пассажиров лоукостера — именно такая доля пассажиров "Победы" летает вообще без багажа.

Кроме того, авиакомпания давно борется за отмену перечня личных вещей, регламентированных ФАП-82 (Федеральными авиационными правилами). Сейчас это список из 18 конкретных предметов, которые компания обязана бесплатно перевозить. Гендиректор лоукостера выражал мнение, что было бы проще, прежде всего пассажирам, если бы авиакомпании имели право самостоятельно устанавливать правила провоза бесплатного багажа. "Победа" была образована 16 сентября 2014 года. Авиакомпания в прошлом году перевезла 4,3 миллиона пассажиров, заняв по этому показателю шестое место в гражданской авиации РФ.