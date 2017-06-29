Mercedes отзывает в России более 3,4 тысячи автомобилей G-класса и С-класса

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Российский представитель Mercedes отзывает более 3,4 тысячи автомобилей Mercedes-Benz G-класса и Mercedes-Benz С-класса в связи с дефектом рулевого вала, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz G-класса, реализованные в период с 2012 года по сегодняшний день, а также Mercedes-Benz С-класса (204), реализованные в период с 2013 по 2014 год.

"Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz является возможный недостаточный момент затяжки болтового соединения соединительной муфты рулевого вала. Данный дефект может вызывать больший износ зубцов карданного шарнира при повышенной нагрузке", — говорится в сообщении.

Представители компании "Мерседес-Бенц РУС" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На транспортных средствах будет выполнена проверка болтового соединения карданного шарнира рулевого механизма, при необходимости его замена. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.