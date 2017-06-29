МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Продление ответных мер РФ на санкции Запада хорошо повлияет на агропромышленный комплекс страны, считает глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.
"Хорошо повлияет", — сказал Ткачев журналистам, отвечая на вопрос, как ответные меры РФ на продление санкций повлияют на АПК.
"Наши аграрии хотели бы продления санкций РФ лет на 10. Они (санкции) благоприятно влияют на рост АПК, мы видим это очевидно совершенно. Поэтому мы от этого не пострадаем, только выиграем", — добавил министр.