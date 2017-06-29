Ткачев: продление ответных мер на санкции Запада хорошо повлияет на АПК

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Продление ответных мер РФ на санкции Запада хорошо повлияет на агропромышленный комплекс страны, считает глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

В среду Совет ЕС принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее в четверг сообщил, что правительство внесет президенту предложения о продлении ответных мер на санкции Евросоюза до 31 декабря 2018 года, этот вопрос уже обсуждался с Владимиром Путиным.

"Хорошо повлияет", — сказал Ткачев журналистам, отвечая на вопрос, как ответные меры РФ на продление санкций повлияют на АПК.

"Наши аграрии хотели бы продления санкций РФ лет на 10. Они (санкции) благоприятно влияют на рост АПК, мы видим это очевидно совершенно. Поэтому мы от этого не пострадаем, только выиграем", — добавил министр.