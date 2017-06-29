Россия развивается, несмотря на санкции, заявил президент Вьетнама

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг признался, что за последнее время он увидел много успехов России: страна развивается, несмотря на санкции против нее со стороны ЕС.

Президент РФ Владимир Путин в четверг встретился с главой Вьетнама Чан Дай Куангом.

Куанг отметил, что посещает Россию не в первый раз, однако это первый визит на посту президента. "Я за последнее время увидел много успехов России. Хочу поздравить вас с этими успехами, потому что Россия развивается, несмотря на все трудности, на вызовы и на санкции. Вы развиваете свою экономику, мы рады за вас и хотим еще раз поздравить", — сказал он.

"Жители Вьетнама радуются вашим достижениям, и мы считаем это тоже нашим успехом", — отметил президент.

В среду Совет ЕС по письменной процедуре, не предполагающей проведения заседаний, принял официальное решение о продлении на полгода экономических ограничительных мер против РФ, действующих до конца июля 2017 года. Таким образом Совет закрепил политическое решение, принятое лидерами стран-членов Евросоюза на саммите 22 июня.