Медведев: бюджетам регионов нужно помогать сделать "максимум возможного"

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Региональным бюджетам надо помогать сделать максимум возможного в налоговой и в тарифной политике для поддержания инвестиционной и предпринимательской активности в субъектах, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"В тех случаях когда это необходимо, а таких случаев достаточно, нужно помогать региональным бюджетам сделать максимум возможного, в том числе и в налоговой, и в тарифной политике, чтобы поддержать инвестиционную и предпринимательскую активность, в том числе в конкретных регионах для того, чтобы создавать в этих регионах дополнительные новые точки роста и новые источники доходов", — сказал Медведев на заседании правительства.