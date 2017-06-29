Минфин планирует занимать на внутреннем рынке более 1 трлн руб в год

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Минфин РФ планирует в 2018-2020 годах привлекать на внутреннем рынке более 1 триллиона рублей в год, на внешних рынках — 3 миллиарда долларов, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства в четверг.

"Основным источником финансирования дефицита бюджета станет привлечение на внутреннем финансовом рынке. Мы предусматриваем привлечение в чистом виде чуть более 1 триллиона рублей на протяжении трехлетнего периода. Основным источником будут ОФЗ, которые мы планируем выпускать в валовом выражении более 1,5 триллиона рублей", — сообщил Силуанов.

Также по его словам, в бюджете на следующую трёхлетку предусмотрено привлечение и внешних займов "в объёме 3 миллиарда долларов".