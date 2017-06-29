Дефицит бюджета в 2018 году составит 1,6% ВВП, заявил Силуанов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Дефицит бюджета РФ в 2018 году будет самым низким за последние годы и составит 1,6% ВВП, а в 2019 и 2020 годах снизится до 0,9% и 0,8% ВВП соответственно, рассказал на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов.

"Дефицит бюджета составит в 2018 году 1,6% ВВП, а ненефтегазовый дефицит — 7,2% ВВП. Это самый низкий дефицит на последние годы", — сказал Силуанов.

"В дальнейшем предусматривается постепенное сокращение дефицита бюджета до 0,9% ВВП в 2019 году и 0,8% ВВП — в 2020 году", — добавил он.