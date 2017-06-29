Медведев: производители воспользуются продлением ответных мер на санкции

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает на то, что российские производители смогут воспользоваться возможностями продления ответных мер на санкции ЕС в полном объеме.

Ранее Медведев заявил, что правительство РФ внесет президенту Владимиру Путину предложения о продлении ответных мер на санкции ЕС до 31 декабря 2018 года, с президентом вопрос обсуждался. Премьер заявил, что ответные меры на продление санкций ЕС вводятся для защиты национальных интересов и поддержки отраслей экономики, в частности, агросектора. Медведев заявил, что ответные меры на продление санкций ЕС вводятся для защиты национальных интересов.

"Мы делаем это, и я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объеме", — сказал Медведев на заседании правительства в четверг.

Решение Евросоюза о продлении до 31 января 2018 года экономических санкций против России в четверг было опубликовано в Официальном журнале организации и вступает в силу на следующий день.