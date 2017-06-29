Медведев: производители воспользуются продлением ответных мер на санкции

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает на то, что российские производители смогут воспользоваться возможностями продления ответных мер на санкции ЕС в полном объеме.
"Мы делаем это, и я уверен, что они смогут воспользоваться этими благоприятными возможностями в полном объеме", — сказал Медведев на заседании правительства в четверг.
Решение Евросоюза о продлении до 31 января 2018 года экономических санкций против России в четверг было опубликовано в Официальном журнале организации и вступает в силу на следующий день.