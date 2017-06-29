Силуанов сообщил о снижении расходования резервов в 2018 году

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Расходование резервов в 2018 году будет вдвое ниже, чем в текущем, а в 2019 году Минфин полностью откажется от расходования Резервного фонда и ФНБ, заявил на заседании правительства глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы снижаем траты наших резервных фондов, в 2020 году они будут в два раза меньше чем в текущем году, начиная с 2019 года мы полностью отказываемся от использования средств резервных фондов и финансируем дефицит бюджета исключительно за счёт внутренних источников — заимствований и небольших внешних источников", — сказал Силуанов.

При этом, по его словам, Минфин планирует использовать в 2018 году на финансирование дефицита бюджета дополнительные нефтегазовые доходы, которые поступают в бюджет 2017 года от превышения нефтяных цен прогнозного уровня в 40 долларов за баррель.

"В следующем году мы в большей части будем использовать те ресурсы, которые мы направим в ходе текущего исполнения бюджета в виде тех нефтегазовых доходов, которые поступят сверх 40 долларов за баррель — эта сумма составляет 623 миллиарда рублей в текущем году. Эти средства будут задействованы в качестве источника финансирования бюджета 2018 года", — сказал он.

Средства ФНБ Минфин также планирует использовать в следующем бюджетном цикле, однако в меньших объёмах, чем планировалось ранее. "Общая сумма задействования этих средств планируется в размере 171 миллиарда рублей", — сказал Силуанов. Он напомнил, что в бюджете 2017-2019 годов эта сумма планировалась в объёме 1,155 триллиона рублей.