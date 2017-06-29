МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В рамках создания проекта федерального бюджета на следующую трёхлетку необходимо иметь в виду, что нужно адресно поддержать ключевые секторы промышленности и сельского хозяйства, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Нужно также адресно поддержать ключевые секторы промышленности и сельского хозяйства, предприятия, которые готовы выпускать современную высокотехнологическую продукцию, выходить с нею на внешние рынки", — сказал Медведев на заседании кабмина в четверг.

Он подчеркнул, что речь идет о бюджете, "в котором есть деньги для финансирования важнейших проектов в сфере транспорта, энергетики, программ по развитию образования, здравоохранения, по жилищному строительству, проще говоря, для строительства дорог, новых школ, больниц, детских садов, имея в виду ясельные группы, для расселения из аварийного жилья".

"Сейчас мы занимаемся этими вопросами в рамках приоритетов", — добавил премьер.