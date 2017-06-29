Проект бюджета внесут в Госдуму осенью

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Кабмин проведёт ряд совещаний по проекту федерального бюджета на следующую трёхлетку, его проект будет внесён в Госдуму осенью, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"На основе этих прогнозов Минфин подготовил базовые параметры федерального бюджета… Как и в прошлом году, я планирую провести серию отдельных совещаний, чтобы внимательно проанализировать основные направления бюджетных расходов. Осенью после рассмотрения на заседании правительства проект бюджета будет представлен в Государственную думу", — сказал Медведев в четверг на заседании правительства.