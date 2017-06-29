МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым создать дополнительные резервы правительства, чтобы использовать их в случае необходимости.
По словам главы кабинета министров, необходимо проанализировать, как уже используются выделенные деньги и какая отдача имеется от государственных активов.
"Очевидно, что резервы для оптимизации расходов есть практически по каждому направлению. Я просил бы это учесть, особенно при подготовке обращения в правительство по дополнительному финансированию", — подчеркнул он.