МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает необходимым создать дополнительные резервы правительства, чтобы использовать их в случае необходимости.

"Нужно предусмотреть дополнительные резервы, чтобы использовать их в случае необходимости. Спланировать бюджет, чтобы решать все эти задачи даже в более благоприятных условиях и просто. Но я уверен, что мы найдем оптимальное решение, мы с вами научились это делать за последние несколько лет", — заявил Медведев на заседании правительства.

По словам главы кабинета министров, необходимо проанализировать, как уже используются выделенные деньги и какая отдача имеется от государственных активов.

"Очевидно, что резервы для оптимизации расходов есть практически по каждому направлению. Я просил бы это учесть, особенно при подготовке обращения в правительство по дополнительному финансированию", — подчеркнул он.