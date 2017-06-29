Медведев рассказал, зачем вводить ответные меры на продление санкций ЕС

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ответные меры на продление санкций ЕС вводятся для защиты национальных интересов и поддержки отраслей экономики, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

"Мы вынуждены пойти на этот шаг и для того, чтобы защитить свои национальные интересы, но и для того, чтобы поддержать очень важный сектор нашей экономики. Поскольку вводя ответные меры, мы поддерживаем российский аграрный сектор. И аграрии неоднократно просили нас о продлении таких мер, и о том, чтобы обозначить перспективу того, как они будут действовать в ближайшее время", — сказал Медведев.

Ранее Медведев заявил, что правительство РФ внесет президенту Владимиру Путину предложения о продлении ответных мер на санкции ЕС до 31 декабря 2018 года, с президентом вопрос обсуждался. Премьер заявил, что ответные меры на продление санкций ЕС вводятся для защиты национальных интересов и поддержки отраслей экономики, в частности, агросектора. Он выразил надежду, что российские производители смогут воспользоваться возможностями продления ответных мер в полном объеме.