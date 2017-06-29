МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. России нужен макроэкономический прогноз, который был бы максимально реалистичным и создавал запас прочности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Конечно, существуют и более оптимистические расчеты, но нам нужен прогноз, который был бы максимально реалистичным, рабочим и создавал бы необходимый запас прочности, с тем чтобы даже в нынешних сложных условиях все-таки поддержать развитие экономики и, конечно, обеспечить устойчивое повышение уровня жизни наших граждан", — сказал Медведев на заседании правительства.