Медведев рассказал о негативных факторах, повлияющих на экономику

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Экономика РФ в ближайшие годы будет испытывать влияние негативных факторов, в том числе от санкций и ограничения на рынки капитала, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Экономика в ближайшие годы по-прежнему будет испытывать влияние целого ряда негативных факторов, один из этих факторов я только что обозначил, это сохранение антироссийских санкций, а также ограничения для наших компаний по доступу на рынки капитала и рынки технологий. Все это, скажем прямо, не самые легкие обстоятельства. Мы должны учитывать, выстраивая работу правительства в среднесрочной перспективе", — сказал Медведев на заседании правительства.