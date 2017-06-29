"Группа ГАЗ" начнет поставлять автомобили в Иорданию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июн — РИА Новости. "Группа ГАЗ" (входит в "Базовый Элемент" Олега Дерипаски через "Русские машины") подписала договор о поставке автомобилей в Иорданию, сообщила пресс-служба компании.

"Соглашение о поставке автомобилей было подписано с компанией-дистрибьютором Al-Sultan. До конца года в Иорданию будут направлены бортовые автомобили "ГАЗель NEXT", которые станут первыми продуктами "Группы ГАЗ", эксплуатация которых начнется на территории Иордании", — говорится в сообщении.

После получения первой партии компания Al-Sultan проведет серию презентаций модельной линейки "ГАЗель NEXT" местным клиентам, которые также смогут протестировать автомобили в реальных условиях эксплуатации.

В пресс-службе РИА Новости пояснили, что объем поставок будет зависеть от заказов, в ближайшее время компания отправит в страну первую партию из восьми автомобилей, объемы поставок до конца года определяются.

По мнению управляющего директора GAZ International, экспортной компании "Группы ГАЗ" Леонида Долгова, чьи слова приводит пресс-служба, Иордания является стратегически важным рынком для "Группы ГАЗ", так как, "является "входными воротами" в регионы Ближнего Востока". Сейчас компания изучает этот рынок, для того, чтобы понять "что о технике "Группы ГАЗ" думают потенциальные покупатели".

"Группа ГАЗ" входит в корпорацию "Русские машины" одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп "Базовый элемент" бизнесмена Олега Дерипаски. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, силовые агрегаты и автокомпоненты.