Выручка НПО "Техномаш" в 2017 году выросла в четыре раза - до 8 млрд рублей

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Александр Ковалёв. Выручка "НПО "Техномаш" в 2017 году выросла в четыре раза по сравнению с предыдущим годом и составила около 8 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости Дмитрий Панов, генеральный директор этого головного предприятия "Роскосмоса" по реализации Федеральной космической программы в области новых технологий.

"Выручка "Техномаша" в 2017 году выросла в четыре раза по сравнению с предыдущим годом и составила около 8 миллиардов рублей, в том числе за счет новых контрактов по линии Минпромторга России", — сказал Панов.

Отвечая на вопрос о промежуточных итогах 2017 года, глава "Техномаша" сказал: "В первую очередь, от нас ждут конкретных решений отраслевых технологических задач. Поэтому мы разработали раздел, связанный с технологическим развитием отрасли, вошедший в утвержденную стратегию развития госкорпорации "Роскосмос". Эти разработки стали также частью проекта прогноза научно-технологического развития России до 2030 года".

По его словам, в 2017 году предприятие провело технологическое обследование ряда предприятий "Роскосмоса".

"Это "Воронежский механический завод", например. Также выдали метрологические заключения по проектам лунной программы и проекту строительства космодрома Восточный. Проводим производственную паспортизацию предприятий для создания интерактивной "технологической карты ракетно-космической промышленности". Вместе с университетом "Станкин" начали обучение и переподготовку технологических кадров отрасли "Школа главного технолога". В целом, если считать с начала года, мы создали около десяти единиц уникального технологического оборудования", — заключил Панов.

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