МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. У России есть возможность наращивания экспорта в Сирию и другие страны Ближнего Востока, в связи с этим политику России надо вывести за пределы доминирования военно-политической повестки; при этом для создания общерегиональной системы безопасности РФ могла бы выступить с инициативой организации международной конференции по безопасности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

"Включившись в сирийский конфликт, Россия существенно расширила свое военное присутствие в регионе. Российская критика вмешательства внешних сил в революционные процессы отдельных государств региона представляется оправданной. В то же время, России следует выходить за рамки сирийской проблемы. Целесообразно выступить с инициативой о создании общерегиональной системы безопасности. Такая инициатива должна быть заранее проработана на экспертном уровне и согласована с ключевыми партнерами России в регионе", — следует из доклада.

Первым шагом в реализации этой инициативы, отмечают эксперты, могла бы стать "организация международной конференции высокого уровня по системе безопасности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки".

"Стратегической задачей должно быть создание эффективных региональных институтов, главная цель которых состояла бы в обеспечении мира, урегулировании конфликтов борьбе с радикальным исламизмом. Мир в регионе — основное условие для его экономического возрождения. России необходимо энергично содействовать окончанию гражданской войны в Сирии, привлекая региональные и внерегиональные государства к конструктивному участию в этом процессе", — отмечается в докладе.

В материале подчеркивается, что политику России на Ближнем Востоке следует вывести за пределы доминирования военно-политической повестки: у РФ есть возможности для наращивания экспорта в страны региона, нужна системная инвентаризация российских проектов и предложений для региона.

"Возможности экономического взаимодействия используются недостаточно. Инфраструктурные проблемы мешают развитию перспективных торговых отношений. Целесообразно проработать на экспертном уровне совместно с партнерами по ЕАЭС возможность создания новых зон свободной торговли со странами региона", — отмечается в докладе ЦСР.