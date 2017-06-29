ЦСР: Россия и США должны сотрудничать в сферах, не затронутых санкциями

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. Россия и США в обозримой перспективе будут сталкиваться с препятствиями в вопросах качественного усиления экономического сотрудничества, однако необходимо сохранять и развивать сотрудничество в областях, не регулируемых санкциями, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

"Россия и США в обозримой перспективе будут сталкиваться с препятствиями в вопросах качественного усиления экономического сотрудничества. Бизнес будет оставаться под давлением взаимных санкций", — говорится в докладе.

В ЦСР отмечают необходимость сохранения и развития сотрудничества в тех областях, которые не регулируются санкциями.

"Американский бизнес остается в числе передовых с точки зрения технологий управления и производительности труда. России необходимо знать и использовать лучшие подходы к созданию оптимальных условий для развития бизнеса. Чрезвычайно важно сохранение широких гуманитарных связей, особенно в области образования и науки. Приоритетная задача на этом направлении — систематизация работы с научно-технической русскоязычной диаспорой", — следует из доклада.