России надо облегчить визовый режим для инвесторов и бизнеса, считают в ЦСР

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Ограничение миграционной политики снизит конкурентоспособность России в привлечении трудовых ресурсов, необходимы меры по облегчению визового режима для высокообразованных кадров, представителей бизнеса и инвесторов, говорится в докладе Центра стратегических разработок (ЦСР).

"Миграционная политика должна вестись с акцентом на интеграцию мигрантов в российское общество. Ограничение миграционной политики полицейскими и контрольными функциями снизит конкурентоспособность России в привлечении трудовых ресурсов. Учитывая задачи технологической модернизации и развития экономики, требуются незамедлительные меры по значительному облегчению визового режима для высокообразованных кадров, представителей бизнеса, инвесторов", — говорится в докладе.

ЦСР отмечают, что серьезной проблемой является также отток квалифицированных кадров. "России требуется комплексная миграционная политика, направленная на решение проблемы дефицита трудовых ресурсов, смягчение последствий депопуляции, обеспечение экономического роста и снижение рисков межэтнических конфликтов внутри страны", — следует из доклада ЦСР.