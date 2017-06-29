Японию приглашают строить на Курилах причалы, жилье и морские фермы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июн – РИА Новости. Первые конкретные проекты для совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах обсудили в среду представители сторон на острове Кунашир.
На Курилах японцы намерены изучить возможности для совместной экономической деятельности, о чем договорились президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на российско-японском саммите в декабре 2016 года. До этого Сахалинскую область уже посетила экспертная группа, которая обсудила проекты в сфере сельского и рыбного хозяйства, туризма, энергетики, медицины и переработки бытовых отходов.
Причалы и туризм
Такие сейчас обрабатываются у второго причала, который считается глубоководным. Построили его в 2011 году по федеральной курильской программе. Однако при внушительной длине своих стенок — 135 метров — причальный комплекс оказался не в состоянии принимать крупные теплоходы с большой осадкой. Глубины у него колеблются от 3 до 8 метров. Чтобы сооружение заработало на полную мощность, как и в случае с первым пирсом, его предлагается вынести дальше в море.
"Учитывая развитость инфраструктуры портов Японии, власти Сахалинской области предложили представителям бизнес-миссии из этой страны поучаствовать в проектировании и строительстве подобных объектов на Курилах. Модернизация морской гавани даст толчок к развитию ряда важных отраслей экономики", — сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.
Среди сахалинских предпринимателей уже сегодня есть желающие построить на Кунашире современные объекты туристской направленности. Гостиничный комплекс с традиционной японской баней онсэн намерена возвести в Южно-Курильске компания "Лиго-дизайн". Ее генеральный директор Дмитрий Ли ищет партнеров для реализации проекта.
Рыбная промышленность
"Около 90% всей нашей продукции идет на российский рынок. Вместе с тем, мы видим большие перспективы и для расширения поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Возможности для этого есть — собственный флот насчитывает 15 судов, а для переработки биоресурсов создана мощная база. Готовы предложить иностранным партнерам различные формы взаимодействия – от приобретения технологического оборудования до создания совместной хозяйственной структуры", — приводит пресс-служба слова исполнительного директора рыбокомбината Виталия Устенко.
По информации пресс-службы, наряду с этими предложениями членов японской экспертной группы заинтересовали и те, что касаются развития на Курилах новой отрасли – марикультуры. Представитель агентства по рыболовству Японии Хасаи Сигэто нашел курильские бухты перспективными для этого направления.
"На мой взгляд, естественные природные условия в акваториях островов – оптимальны для выращивания морских биоресурсов. Это предварительный вывод, чтобы сделать окончательное экспертное заключение, я намерен провести консультации с представителями российской науки", — цитирует Хасаи Сигэто пресс-служба.
Строительство жилья
В предстоящие годы только в Южно-Курильском районе планируется возвести 46 тысяч квадратных метров жилья — это 30 домов. Кроме того, в рамках новой курильской программы в предстоящие годы будут строиться арендные дома, здания социальных учреждений, дороги и объекты инженерной инфраструктуры. Поэтому возникает потребность в привлечении подрядчиков. Губернатор Олег Кожемяко предложил участвовать в этой работе представителям японских компаний.
Энергетика
В связи с этим японской стороне предложили поучаствовать в оборудовании станции ветровой установкой. Гибридная генерация будет способствовать более бережному расходованию топлива. По расчетам, это позволит ежегодно экономить несколько десятков миллионов рублей.
В четверг японская бизнес-миссия продолжит работу на острове Итуруп, а в пятницу отправится на Шикотан, где будут подведены итоги визита.