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Экономика

Японию приглашают строить на Курилах причалы, жилье и морские фермы

03:4229.06.2017
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПоселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской грядыПоселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 июн – РИА Новости. Первые конкретные проекты для совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Курильских островах обсудили в среду представители сторон на острове Кунашир.

Бизнесмены из Японии на Курильских островах. 28 июня 2017
© Фото : Правительство Сахалинской области
Политолог о японской бизнес-миссии на Курилы: давайте дружить
В делегацию, которая во вторник прибыла в регион, вошли 69 человек: представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур. Возглавляет группу специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. В течение ближайших пяти дней она посетит острова Кунашир, Итуруп и Шикотан.

На Курилах японцы намерены изучить возможности для совместной экономической деятельности, о чем договорились президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на российско-японском саммите в декабре 2016 года. До этого Сахалинскую область уже посетила экспертная группа, которая обсудила проекты в сфере сельского и рыбного хозяйства, туризма, энергетики, медицины и переработки бытовых отходов.

Причалы и туризм

Курильские острова. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Японская делегация ищет на южных Курилах возможности для сотрудничества
Первым делом японцев познакомили с нуждающимися в модернизации причальными сооружениями на Кунашире. Пирс №5 построили в 1998 году. Его длина — 50 метров, а глубины у стенки не превышают четырех метров. Это позволяет принимать лишь небольшие грузовые и рыболовецкие суда, а также плашкоуты с Шикотана. Условия эксплуатации — перемещение тяжелых грузов и постоянная волновая нагрузка – привели к частичному разрушению поверхности сооружения. Если провести здесь реконструкцию и удлинить стенку, в перспективе пирс сможет принимать суда и средних размеров.

Такие сейчас обрабатываются у второго причала, который считается глубоководным. Построили его в 2011 году по федеральной курильской программе. Однако при внушительной длине своих стенок — 135 метров — причальный комплекс оказался не в состоянии принимать крупные теплоходы с большой осадкой. Глубины у него колеблются от 3 до 8 метров. Чтобы сооружение заработало на полную мощность, как и в случае с первым пирсом, его предлагается вынести дальше в море.

"Учитывая развитость инфраструктуры портов Японии, власти Сахалинской области предложили представителям бизнес-миссии из этой страны поучаствовать в проектировании и строительстве подобных объектов на Курилах. Модернизация морской гавани даст толчок к развитию ряда важных отраслей экономики", — сообщили в пресс-службе губернатора Сахалинской области.

Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным. 15 июня 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Путин: говорить о совместной работе на Курилах с Японией преждевременно
При наличии по-настоящему глубоководного причала к курильским берегам смогут подходить океанские круизные теплоходы с туристами. Появятся предпосылки для ускоренного развития сфер гостиничного и ресторанного бизнеса, считают в правительстве региона.

Среди сахалинских предпринимателей уже сегодня есть желающие построить на Кунашире современные объекты туристской направленности. Гостиничный комплекс с традиционной японской баней онсэн намерена возвести в Южно-Курильске компания "Лиго-дизайн". Ее генеральный директор Дмитрий Ли ищет партнеров для реализации проекта.

Рыбная промышленность

Церемония открытия авиасообщения между японским островом Хоккайдо и Южными Курилами
© РИА Новости / Иван Захарченко
В Японии состоялась церемония по случаю первого рейса на южные Курилы
О возможностях сотрудничества с потенциальным партнерам из Японии рассказали и на Южно-Курильском рыбокомбинате. Ежегодно предприятие выпускает около 30 тысяч тонн продукции. В основном это мороженные минтай, треска, навага, камбала, палтус, скумбрия, корюшка и дальневосточные лососи.

"Около 90% всей нашей продукции идет на российский рынок. Вместе с тем, мы видим большие перспективы и для расширения поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Возможности для этого есть — собственный флот насчитывает 15 судов, а для переработки биоресурсов создана мощная база. Готовы предложить иностранным партнерам различные формы взаимодействия – от приобретения технологического оборудования до создания совместной хозяйственной структуры", — приводит пресс-служба слова исполнительного директора рыбокомбината Виталия Устенко.

Волны Охотского моря у берега на западе острова Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Путин заявил, что добиться демилитаризации Курил можно
Перспективным, по мнению руководителя комбината, является применение японской технологии при промысле кальмара и переработке скумбрии, сельди иваси и сайры. На базе предприятия можно наладить выпуск фарша сурими для японского и европейского рынков.

По информации пресс-службы, наряду с этими предложениями членов японской экспертной группы заинтересовали и те, что касаются развития на Курилах новой отрасли – марикультуры. Представитель агентства по рыболовству Японии Хасаи Сигэто нашел курильские бухты перспективными для этого направления.

"На мой взгляд, естественные природные условия в акваториях островов – оптимальны для выращивания морских биоресурсов. Это предварительный вывод, чтобы сделать окончательное экспертное заключение, я намерен провести консультации с представителями российской науки", — цитирует Хасаи Сигэто пресс-служба.

Строительство жилья

Природа Курильских островов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Кривошеев
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Первый безвизовый авиарейс из Японии на Курилы будет чартерным
Жилищное строительство на Курилах – еще одна сфера, где могут совместно работать предприниматели двух стран. Японских строителей ознакомили с технологией, по которой на Кунашире возводятся дома для переселения курильчан из аварийного жилфонда. С учетом пожеланий людей выбрана монолитная конструкция из железобетона.

В предстоящие годы только в Южно-Курильском районе планируется возвести 46 тысяч квадратных метров жилья — это 30 домов. Кроме того, в рамках новой курильской программы в предстоящие годы будут строиться арендные дома, здания социальных учреждений, дороги и объекты инженерной инфраструктуры. Поэтому возникает потребность в привлечении подрядчиков. Губернатор Олег Кожемяко предложил участвовать в этой работе представителям японских компаний.

Энергетика

Острова Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Лыскин
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Министр экономики Японии отметил большой потенциал Курил
Власти региона также предложили японцам поучаствовать в развитии энергетики на островах. На Кунашире уже много лет работает дизельная электростанция. Иностранные специалисты построили ее еще в 2000 году. Позднее мощность станции выросла, у нее появились дополнительные, российские модули. А сейчас энергетики вновь задумались над увеличением объемов генерации — на 6 мегаватт – об этом просят местные рыбопромышленники, которым требуется дополнительное электричество для расширения производств. Планируется замена части импортных силовых агрегатов.

В связи с этим японской стороне предложили поучаствовать в оборудовании станции ветровой установкой. Гибридная генерация будет способствовать более бережному расходованию топлива. По расчетам, это позволит ежегодно экономить несколько десятков миллионов рублей.

В четверг японская бизнес-миссия продолжит работу на острове Итуруп, а в пятницу отправится на Шикотан, где будут подведены итоги визита.

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Экономика
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