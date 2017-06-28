В Moody's предупредили о возможных последствиях ареста акций МТС

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Арест акций МТС, принадлежащих АФК "Система", может негативно повлиять на кредитоспособность корпорации, но не окажет влияния на кредитоспособность МТС, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody's.
Данное мнение относится к судебным новостям об аресте принадлежащих АФК и АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС в рамках разбирательства по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии к АФК "Система" и АО "Система-Инвест".
"Арест акций МТС, принадлежащих АФК "Система", может оказать негативное влияние на кредитоспособность "Системы", но не окажет влияния на кредитоспособность МТС", — приводятся в сообщении слова вице-президента Moody`s Юлии Прибытковой.
В настоящее время агентство оценивает корпоративный рейтинг для группы компаний МТС на уровне "Ва1", прогноз стабильный. Рейтинг АФК "Система" был отозван 15 ноября 2016 года.
Moody's не ожидает, что какие-либо изменения прав собственности или потери контролирующего акционера, ослабят кредитный профиль МТС.