В Moody's предупредили о возможных последствиях ареста акций МТС

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Арест акций МТС, принадлежащих АФК "Система", может негативно повлиять на кредитоспособность корпорации, но не окажет влияния на кредитоспособность МТС, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody's.

Данное мнение относится к судебным новостям об аресте принадлежащих АФК и АО "Система-Инвест" 31,76% акций МТС в рамках разбирательства по иску "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии к АФК "Система" и АО "Система-Инвест".

"Арест акций МТС, принадлежащих АФК "Система", может оказать негативное влияние на кредитоспособность "Системы", но не окажет влияния на кредитоспособность МТС", — приводятся в сообщении слова вице-президента Moody`s Юлии Прибытковой.

В настоящее время агентство оценивает корпоративный рейтинг для группы компаний МТС на уровне "Ва1", прогноз стабильный. Рейтинг АФК "Система" был отозван 15 ноября 2016 года.

Агентство отмечает, что на МТС приходится половина выручки АФК "Система" и основная часть денежного потока, направляемого на дивиденды. "Решение суда является отрицательным для АФК "Система", поскольку оно ограничивает права "Системы" над ее крупнейшим активом, МТС, и ограничивает дивидендный доход. Для МТС эффект нейтральный", — отметила Прибыткова.

Moody's не ожидает, что какие-либо изменения прав собственности или потери контролирующего акционера, ослабят кредитный профиль МТС.