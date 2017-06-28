Вологодские власти возместят затраты на сертификацию 40 предприятиям МСБ

ВОЛОГДА, 28 июн — РИА Новости. Власти Вологодской области возместят до конца 2017 года 40 предприятиям малого и среднего бизнеса затраты на сертификацию продукции на сумму 1,8 миллиона рублей, сообщил РИА Новости заместитель губернатора Вологодской области Алексей Кожевников.

"На 2017 год запланировано оказать поддержку порядка 40 субъектам МСБ на 1,8 миллиона рублей. В фокусе приоритетного внимания по сертификации услуг и работ — продукция обрабатывающей и перерабатывающей отрасли, а также продуктов питания, которые требуют особого внимания к качеству и стимула в развитии", — сказал Кожевников.

Как сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области, в региональном центре поддержки предпринимательства открыт прием заявок от представителей малого и среднего бизнеса, которые хотят воспользоваться этой мерой поддержки. Только в 2016 году было сертифицировано 110 вологодских предприятий, которые получили 178 сертификатов качества. Всего же за три года на это потратили 5,26 миллиона рублей. В этом году максимальная сумма, выданная по проекту сертификации, не превысит 50 тысяч рублей, что, позволит приобрести в среднем два-три сертификата качества товаров и работ.

"Безусловно, мы видим динамику роста этого проекта по сертификации, его востребованность у бизнеса, что по итогам трех лет позволило ему стать фаворитом среди остальных мер поддержки. Сертификация не только повышает конкурентоспособность товара на внутреннем рынке, но и вызывает большую лояльность у импортеров, которые, в первую очередь, ценят в продукции подтвержденное соответствующими органами качество", — добавил заместитель губернатора.