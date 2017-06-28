Нижегородский инвестиционный портал будет функционировать на восьми языках

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн – РИА Новости. Потенциальные инвесторы смогут прочитать на нижегородском инвестпортале на восьми языках материалы о возможностях и условиях работы в регионе, сообщили в среду в министерстве инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области.

"Теперь инвестиционный портал Нижегородской области будет функционировать на восьми языках — русском, английском, французском, немецком, итальянском, испанском, китайском и японском. По этому показателю нижегородский портал уникален по сравнению с аналогичными ресурсами в других регионах России", — сказала министр инвестиций, земельных и имущественных отношений региона Екатерина Пивоварова.

По ее словам, инвестпортал дает наглядное представление о возможностях для инвестирования в Нижегородской области.

На ресурсе размещена информация об инвестиционном потенциале региона, доступных для соинвестирования проектах, свободных площадках для размещения новых производств, аукционах на аренду земельных участков и др.

По информации министерства, наибольшей популярностью среди посетителей сайта пользуются интерактивные схемы, в которых пошагово рассказывается о том, как реализовать инвестиционный проект на территории региона, как получить господдержку, продлить срок реализации проекта и перевести земельный участок из одной категории в другую. Кроме того, инвесторами востребована функция подбора участков, доступная на инвестиционной карте области.

Ранее сообщалось, что глава региона Валерий Шанцев в 2014 году подписал госпрограмму "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области". Документ, в частности, предполагает предоставление налоговых льгот приоритетным инвестиционным проектам, организационное сопровождение инвестпроектов, направленных на создание новых рабочих мест в регионе, и другие меры поддержки.

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