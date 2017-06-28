Группа ГМС была затронута кибератакой вируса ExPetr

Вышедший из строя банкомат на Украине после кибератаки. 27 июня 2017

Вышедший из строя банкомат на Украине после кибератаки. 27 июня 2017

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Группа ГМС, производитель насосов и оборудования для нефтегазовой промышленности, была частично затронута кибератакой, произошедшей во вторник, сообщается на сайте группы.

"Группа ГМС вчера, 27 июня, была частично затронута глобальной хакерской атакой. Мы продолжаем оценивать ситуацию и предпринимаем все необходимые действия для минимизации вышеупомянутого негативного влияния", — говорится в сообщении.

Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Согласно первым сообщениям, активированный во вторник злоумышленниками вирус-шифровальщик был отнесен к уже известному семейству вымогателей Petya, однако позднее выяснилось, что речь идет о новом семействе вредоносного ПО с существенно отличающейся функциональностью. "Лаборатория Касперского" окрестила новый вирус ExPetr.

Группа ГМС является производителей насосного, компрессорного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства. Группа также занимается производством блочно-комплектного нефтепромыслового оборудования. Компания также выполняющей ряд проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и объектов водного хозяйства.