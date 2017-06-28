Ресторан в Москве планирует установить биткоин-банкоматы

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Московский ресторан Аркадия Новикова Valenok, где недавно впервые произошла оплата счета биткоинами, планирует установить биткоин-банкоматы, если увидит спрос со стороны клиентов, рассказал РИА Новости управляющий партнер Novikov Group Михаил Петухов.

Информация о том, что один из московских ресторанов стал первым в России заведением, где посетитель расплатился биткоинами, появилась во вторник. Позднее компания Burger King сообщила, что начнет принимать биткоины в России в 2017 году.

"Мы хотим идти в ногу со временем, и если будет спрос от гостей на оплату данной криптовалютой, мы планируем даже поставить соответствующие банкоматы, чтобы оказывать должный уровень сервиса нашим гостям", — сказал он.

Говоря о механизме регулирования оплаты биткоинами, он сообщил, что процедура проходит следующим образом: "Продавец генерирует QR-код, содержащий нужную сумму и адрес кошелька продавца. Покупатель сканирует этот QR-код, используя свое биткоин-приложение на телефоне и производит оплату", — сказал он.

В свою очередь президент Федерации рестораторов и отельеров России сообщил агентству, что не располагает информацией о том, планируют ли еще какие-то российские рестораны вводить оплату биткоинами.

Виртуальная валюта биткоин, которая может использоваться для финансовых операций, включая покупку в интернете товаров или услуг, появилась в 2009 году. Кроме того, существует возможность обменять биткоины на одну из традиционных валют. За прошедший год многие западные банки сообщили о работе с биткоинами.

Обращение биткоинов пока не регулируется в России. В начале июня глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России сначала намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить регулирование, которое зависит от того, рассматривать их просто как цифровой актив или же учитывать их валютный характер.