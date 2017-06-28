Цены на нефть дешевеют на опасениях о переизбытке сырья

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Нефть по-прежнему дешевеет в среду днем на фоне данных Американского института нефти (API) об увеличении запасов "черного золота" в США, что вновь вызвало опасения трейдеров по поводу переизбытка рынка сырья, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.29 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,15% — до 46,85 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,34% — до 44,09 доллара за баррель.

Согласно отчету API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 23 июня, неожиданно выросли на 851 тысячу баррелей, до 509,5 миллиона баррелей. "Рост запасов нефти в США не так велик, но это все равно рост, это не соответствует направлению деятельности Саудовской Аравии по ребалансировке (рынка — ред.)", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика компании Petromatrix Оливье Якоба (Olivier Jakob).

Инвесторы ожидают публикации позднее в среду данных о запасах нефти в США за неделю. Согласно прогнозу, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 июня, снизились на 2,585 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 506,515 миллиона баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.