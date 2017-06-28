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Экономика

Эксперт: деньги в банкоматах могут подорожать, но лишь теоретически

14:4428.06.2017
(обновлено: 14:52 28.06.2017)
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© РИА Новости / Алексей НасыровПерейти в фотобанкСнятие наличных денег через банкоматСнятие наличных денег через банкомат
© РИА Новости / Алексей Насыров
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На фоне взлета популярности платежных банковских карт в России численность банкоматов с функцией выдачи наличных, напротив, снижается. Только за два последних года сеть "электронных кассиров" в офисах кредитных организаций сжалась примерно на 10%.Как объяснить эту тревожную тенденцию? Не ударит ли она в конечном счете по карману рядового потребителя?

"Банки, владеющие банкоматными сетями, несут достаточно высокие расходы по их обслуживанию. Причем эти расходы будут в ближайшее время нарастать", – рассказал корреспонденту РИА Новости доцент кафедры банковского дела РЭУ имени Г. В. Плеханова Максим Марков. 

Банковская карта. Архивное фото
© Fotolia / Denys Prykhodov
Банкиры: фальшивые купюры распространяются чаще через платежные терминалы
Эксперт пояснил, что в последнее время участились случаи вброса фальшивых денег в банкоматы, что "создает проблемы и прямые убытки для их владельцев". Совершенствование программного обеспечения банкоматов, замена считывающих устройств, а то и самих терминалов – все это неизбежно будет увеличивать расходы банка, добавил он. 

По его мнению, принятая комиссионная такса с клиента за пользование банкоматом "практически не покрывает расходы на обслуживание аппарата".   

Собеседник агентства напомнил, что до 2015 года межбанковская комиссия за снятие наличных составляла около процента, что позволяло владельцам банкоматов окупать затраты по этой услуге.  

Банкомат. Архивное фото
© РИА Новости
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После появления Национальной системы платежных карт (НСПК) и карт "Мир", платежные системы MasterCard и Visa опустили комиссию за снятие наличных до половины процента. Из-за этого многие банки потерпели крупные убытки. "В этих условиях они, естественно, заинтересованы вновь поднять тариф за снятие наличных средств", – отметил спикер.  

Вместе с тем перспективу скорого подорожания денег в банкоматах спикер оценил как маловероятную. "В настоящее время Visa предприняла шаг, дающий банкам право самостоятельно устанавливать комиссию за снятие наличных. Но для того, чтобы это стало общим правилом, все платежные системы, и "Мир", и "Золотая корона", и так далее, должны его принять, а это почти невозможно", – прокомментировал он. 

С этим согласен и доцент кафедры банковского дела РЭУ имени Г. В. Плеханова Лазарь Бадалов. По его мнению, "теоретически возможность того, что банки повысят комиссию за снятие наличных денег, безусловно, остается". 

Однако нужно понимать, что в одностороннем порядке "сам по себе" банк это сделать не может. Он обязан согласовать свое намерение с платежной системой, представители которой "заботятся в первую очередь о конечном потребителе своих услуг – клиенте". 

Банки в борьбе за свои интересы должны выступить единым фронтом, внятно заявив о требованиях. "Только тогда, возможно, платежная система пошатнется и пойдет на уступки", – предположил эксперт. "А если согласья в товарищах нет, отдельному банку всегда можно посоветовать: развивайте банкоматную сеть, доводите ее до точки безубыточности или сворачивайте деятельность", – заключил он.  


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