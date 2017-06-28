"Швабе" принимает участие в МВМС-2017

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Оптико-электронные системы наблюдения демонстрирует холдинг "Швабе" на восьмом Международном военно-морском салоне (МВМС-2017), который проходит в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба "Швабе", холдинг представляет Уральский оптико-механический завод (УОМЗ).

"Салон в Санкт-Петербурге уверенно входит в тройку лидирующих мировых выставок вооружения и военно-морской техники. Предприятия холдинга являются традиционными участниками данного мероприятия. В этом году мы продемонстрируем на МВМС системы оптического наблюдения, которые могут устанавливаться на различные типы техники, в том числе, морские суда — корабли и катера", — сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Дмитрий Жидков.

Международный военно-морской салон проходит раз в два года. Он проводится под патронатом министерства промышленности и торговли России и при участии министерства обороны и министерства иностранных дел РФ, Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, Правительства Санкт-Петербурга и Рособоронэкспорта. Главная цель проведения МВМС — предоставить производителям и разработчикам вооружения возможность демонстрации научного и технического потенциала, продвигать информацию о новейших российских достижениях, способствовать развитию деловых контактов предприятий ОПК России с иностранными коллегами, наладить производственную кооперацию при создании образцов вооружений и военной техники.

В 2015 году в салоне приняли участие 423 предприятия из 28 стран, в том числе 40 иностранных компаний.