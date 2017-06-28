Мордовия намерена наращивать производство молока

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Мордовия, увеличившая за пять месяцев этого года производство молока на 4,2% по сравнению с таким же периодом 2016 года, намерена сохранить динамику роста, сообщает пресс-служба главы Мордовии.

По данным Росстата, Мордовия вошла в число 20 лучших регионов по производству молока за пять месяцев этого года. Объем производства молока в малых, средних и крупных предприятиях региона составил 137,6 тысяч тонн, это на 4,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Мы намерены сохранить динамику роста сельхозпроизводства. В планах этого года произвести более 415 тысяч тонн молока и достичь 6000 кг надоя от коровы. А к 2022 году мы намерены перешагнуть 7-тысячный рубеж по надоям на одну корову", — сказал врио главы Мордовии Владимир Волков, слова которого приводятся в сообщении.

Он напомнил, что за пять лет в развитие мордовского села вложено более 40 миллиардов рублей. Мордовия входит в первую пятерку регионов страны по производству мяса, яиц и молока в расчете на душу населения. Так, на одного жителя производится 506 литров молока, 345 кг мяса, 1760 штук яиц. Свыше 60% продукции поставляется за пределы республики — в 68 российских регионов и зарубежные страны.

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