В МЭР рассказали, как холодная погода помогла российской экономике

Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации на улице 1-я Тверская-Ямская. Архивное фото

Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации на улице 1-я Тверская-Ямская. Архивное фото

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Нетипично холодная погода стала одним из факторов майского роста промышленного производства, сообщается в отчете Министерства экономического развития.

Согласно статистике МЭР, в мае индекс промышленного производства вырос на 5,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На такой рост частично повлияла аномально холодная погода. Так, "обеспечение электрической энергией, газом и паром выросло на 4,7%", говорится в документе министерства.

Во многих регионах России в мае наблюдалась необычно низкая температура воздуха. В частности, в Москве и Санкт-Петербурге решили продлить отопительный сезон до середины месяца.