Оклады бюджетников Ивановской области в текущем году увеличат на 10%

ИВАНОВО, 28 июн — РИА Новости. Гарантированная окладная часть в структуре заработной платы работников бюджетной сферы Ивановской области в этом году будет увеличена в среднем на 10%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Муниципальным образованиям региона из областного бюджета будут направлены средства в виде субсидий и субвенций. Планируется выделить на эти цели 95,9 миллиона рублей. При этом, 89 миллионов рублей предусмотрены на увеличение окладов работников муниципальных учреждений культуры, 6,9 миллиона рублей — преподавателей учреждений дополнительного образования", — сказал собеседник агентства.

По словам заместителя председателя правительства Ивановской области Ирины Эрмиш, регион планомерно повышает минимальный уровень оплаты труда работников бюджетной сферы.

"Наряду с этим область готова к очередному увеличению с 1 июля текущего года", — сообщила Эрмиш.

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