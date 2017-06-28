Трутнев готов помочь властям Сахалина в вопросе газификации региона

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил в интервью РИА Новости, что готов оказать помощь властям Сахалина в ликвидации накопленного отставания в газификации региона.

Ранее на официальном портале правовой информации было размещено обращение депутатов Сахалинской областной думы к главе "Газпрома" Алексею Миллеру с просьбой соблюдать темпы газификации региона, плановые сроки которой нарушаются из-за невыполнения "Газпромом" ряда мероприятий. Кроме того, в обращении говорилось, что до сих пор не начата подготовка проектной документации для созданной на Сахалине территории опережающего развития (ТОР) "Горный воздух". "Газпром" в свою очередь сообщил, что газификация Сахалина идет согласно утвержденному графику.

По словам вице-премьера, проектная документация ТОР "Горный воздух" разрабатывается, и его вмешательство не требуется.

"С газификацией ситуация сложнее – там накопленное отставание на два года. Это не то, что пришел новый губернатор Сахалина Олег Николаевич Кожемяко, и все стало плохо, или "Газпром" изменил ситуацию, просто газификация в целом велась с задержкой сроков. Сейчас депутаты и губернатор ставят вопрос о том, что надо это отставание сокращать, надо быстрее вести газификацию территории Сахалина. Работу совместно с "Газпромом" они ведут. Если потребуется наша помощь, будем помогать", — сказал Трутнев.