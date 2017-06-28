Премьера Японии Синдзо Абэ ожидают на ВЭФ-2017

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Премьер Японии Синдзо Абэ, как ожидается, примет участие в III Восточном экономическом форуме (ВЭФ), так как на предыдущем форуме Абэ говорил о планах возглавить японскую делегацию в 2017 году, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер, полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

По словам Трутнева, участие в ВЭФ подтвердили 24 страны, среди которых Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Китай, США, Япония и ряд других государств.

"Состав делегации будет утверждаться, согласовываться. Но на прошлом Восточном экономическом форуме премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал о том, что он возглавит делегацию Японии в этом году. Мы его ждем. Надеемся, что так и будет", — сказал российский вице-премьер.

Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина. В 2016 году ВЭФ собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.