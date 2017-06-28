Россия на встрече ВТО в декабре предложит сократить господдержку АПК

ДАЛЯНЬ (Китай), 28 июн — РИА Новости. Россия на конференции стран-участниц ВТО в декабре в Аргентине предложит постепенно сокращать государственную поддержку сельхозпроизводителей, чтобы уравнять конкуренцию на мировом рынке, сообщил журналистам замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев.
"Есть целый ряд стран, объемы внутренней поддержки сельского хозяйства которых существенно выше, чем в России. Соответственно, это создает дополнительные конкурентные преимущества за счет существенного субсидирования. Когда вы выходите на международные рынки, то вы вступаете уже в неравноправную конкуренцию. Если речь идет о том, что это делают развивающиеся страны, это, наверное, вопрос дискуссионный. Но когда объемы внутренней поддержки в США и ЕС существенно выше, чем даже в развивающихся странах, то здесь вот вопрос", — пояснил замминистра.
"Мы выступаем против сохранения этих механизмов (специальных мер поддержки государством), считаем их искажающими структуру торговли", — заявил Груздев.
По его словам, подготовка к конференции ведется и по другим направлениям. "У нас достаточно много инициатив. Это и вопросы инвестиций, многостороннее инвестиционное соглашение, которое мы хотим принести на площадку ВТО обсуждать, это и вопросы электронной торговли", — рассказал замминистра.
"Когда мы с китайскими партнерами сейчас встречались, тоже обсуждали, что у нас единые подходы с точки зрения развития повестки инвестиционной на площадке ВТО, электронной торговли, малых и средних предприятий и создания механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства", — добавил он.