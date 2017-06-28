Россия на встрече ВТО в декабре предложит сократить господдержку АПК

ДАЛЯНЬ (Китай), 28 июн — РИА Новости. Россия на конференции стран-участниц ВТО в декабре в Аргентине предложит постепенно сокращать государственную поддержку сельхозпроизводителей, чтобы уравнять конкуренцию на мировом рынке, сообщил журналистам замминистра экономического развития РФ Алексей Груздев.

"Мы говорим, что общий уровень (господдержки АПК – ред.) должен сокращаться в целом, но у каждого есть свои объемы, поэтому самый главный тренд должен быть на последовательное сокращение объемов такой поддержки", — сказал Груздев в кулуарах "Летнего Давоса" в Даляне, отвечая на вопрос о планах на участие в конференции ВТО в декабре.

"Есть целый ряд стран, объемы внутренней поддержки сельского хозяйства которых существенно выше, чем в России. Соответственно, это создает дополнительные конкурентные преимущества за счет существенного субсидирования. Когда вы выходите на международные рынки, то вы вступаете уже в неравноправную конкуренцию. Если речь идет о том, что это делают развивающиеся страны, это, наверное, вопрос дискуссионный. Но когда объемы внутренней поддержки в США и ЕС существенно выше, чем даже в развивающихся странах, то здесь вот вопрос", — пояснил замминистра.

"Мы выступаем против сохранения этих механизмов (специальных мер поддержки государством), считаем их искажающими структуру торговли", — заявил Груздев.

По его словам, подготовка к конференции ведется и по другим направлениям. "У нас достаточно много инициатив. Это и вопросы инвестиций, многостороннее инвестиционное соглашение, которое мы хотим принести на площадку ВТО обсуждать, это и вопросы электронной торговли", — рассказал замминистра.

"Когда мы с китайскими партнерами сейчас встречались, тоже обсуждали, что у нас единые подходы с точки зрения развития повестки инвестиционной на площадке ВТО, электронной торговли, малых и средних предприятий и создания механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства", — добавил он.