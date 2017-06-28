"Роснефть" назвала возможные цели хакерской атаки на ее серверы

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Целью хакерской атаки на серверы "Роснефти" могли быть данные, важные для судебных процессов, в которых участвует компания, считает пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.
Ранее во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. По сообщению "Роснефти", на серверы компании во вторник была осуществлена мощная хакерская атака, в связи с чем компания обратилась в правоохранительные органы. "Роснефть" при этом выразила надежду, что инцидент никак не связан с текущими судебными процедурами.
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Во вторник арбитражный суд Башкирии перешел к рассмотрению по существу иска "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей.