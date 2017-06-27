Воронежский губернатор назвал соглашение с Венето стратегическим

РИМ, 27 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Соглашение о дружбе и сотрудничестве между Воронежской областью и итальянской Венето, которое во вторник было подписано главами этих регионов в Венеции, имеет стратегический характер, заявил РИА Новости губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Гордеев и президент Венето Лука Дзайа подписали во вторник протокол намерений о дружбе и сотрудничестве между двумя регионами, который будет действовать в течение пяти лет и автоматически продлеваться на очередной пятилетний срок, если ни одна из сторон не захочет прекратить его действие.

"Это соглашение носит стратегический рамочный характер, подчеркивая тот факт, что мы выходим на долгосрочные отношения в сфере торговли, экономики, инвестиций и в научно-образовательном направлении", — сказал Гордеев в интервью РИА Новости.

"Мы видим, что у наших итальянских партнеров уже имеется понимание относительно того, что представляет собой наша область и какие перспективы она открывает перед потенциальными инвесторами. Нас тоже заинтересовала структура региональной экономики Венето, а также тот факт, что руководство этой области занимает активную позицию, в том числе, и на политическом уровне в том, что касается проблемы отмены антироссийских санкций", — подчеркнул губернатор.

В этой связи он отметил длительные исторические связи между двумя регионами. "Сегодня в ходе встречи с президентом Дзайа мы говорили о том, что в будущем году исполнится 320 лет с того момента, когда по приглашению Петра I венецианские мастера построили у нас около 200 кораблей", — рассказал собеседник РИА Новости.

По словам Гордеева, предприниматели из Венето уже проявляют заметный интерес к воронежскому агропромышленному комплексу, к местному машиностроению, к университетам области. В свою очередь у воронежцев есть желание позаимствовать опыт итальянских партнеров в области развития туристической отрасли, отметил он. "Нам есть чему поучиться друг у друга, и мы уже договорились провести в будущем году в Воронеже бизнес-форум с участием представителей Венето, чтобы закрепить наши отношения конкретными проектами", — сказал губернатор.

Гордеев также отметил, что Воронежская область уже имеет хороший опыт отношений с итальянскими предпринимателями, в частности, в связи с реализацией масштабного проекта на базе "Воронежского шинного завода", который с 2012 входит в состав совместного предприятия компании Pirelli и государственной корпорации "Ростех". В понедельник губернатор посетил штаб-квартиру группы Pirelli в Милане и обсудил с ее президентом Марко Тронкетти Проверой перспективы дальнейшего расширения деятельности группы в Воронежской области.

В мае прошлого года совет области Венето принял специальную резолюцию, призывающую правительство Италии осудить политику ЕС в отношении Крыма и добиваться отмены антироссийских санкций. Этот регион стал первой итальянской областью, руководство которой вынесло на повестку дня вопрос о необходимости признания права Крыма на самоопределение и отмены санкций, которые уже нанесли и продолжают наносить серьезный ущерб экономике Италии.

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