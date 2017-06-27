ФСК восстановила работу всех отключенных линий электропередачи в Сибири

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. ФСК восстановила работу всех шести отключенных линий электропередачи в Сибири, частично заработала Богучанская ГЭС, ведется набор нагрузки предприятиями "Русала", говорится в материалах Минэнерго РФ.

Ранее во вторник ситуационно-аналитический центр Минэнерго РФ сообщил о том, что в Сибири отключились семь энергоблоков Богучанской ГЭС мощностью по 333 МВт, произошел полный сброс нагрузки станции без потери собственных нужд. Также отключился второй энергоблок Березовской ГРЭС мощностью 800 МВт, произошло отключение нагрузки на трех алюминиевых заводах "Русала" — Братском, Иркутском и Красноярском — на 3360 МВт. Также произошли отключения в электросетях "МЭС Сибири" и "МЭС Западной Сибири" (филиалы ФСК ЕЭС).

Позднее ФСК сообщила о восстановлении работы трех из шести отключенных линий электропередачи в Сибири, работы по подключению потребителей продолжаются, причины аварии выясняются.

По данным Минэнерго, на данный момент уже заработали еще три отключенные ранее линии электропередачи. Также на данный момент включены в работу четыре энергоблока Богучанской ГЭС, нагрузка станции составляет 1320 МВт.

"Выполняется набор нагрузки предприятиями. Последствия для бытовых потребителей уточняются", — сказано в материалах Минэнерго.

"Все шесть линий электропередачи 500 кВ в зоне обслуживания МЭС Сибири, отключившиеся действием противоаварийной автоматики, включены в работу. Восстановлена нагрузка крупных промышленных предприятий. Повреждения оборудования ФСК ЕЭС не зафиксированы", — сообщила РИА Новости пресс-служба ФСК.