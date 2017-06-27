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Экономика

Борьба в двух судах: "Роснефть" и АФК "Система" спорят о 170 млрд рублей

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Главное за 27 июня 2017 года (13)
19:4927.06.2017
(обновлено: 19:52 27.06.2017)
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© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фотоПравосудие. Архивное фото
© Fotolia / Corgarashu

УФА, 27 июн — РИА Новости. "Роснефть" и АФК "Система" пока продолжают борьбу в Арбитражном суде Башкирии по иску на 170,6 миллиарда рублей, слушания продолжатся 12 июля. При этом "Система" параллельно оспаривает в Замоскворецком суде Москвы нотариальное заверение переписки топ-менеджмента "Башнефти", представленной "Роснефтью" в Уфе в качестве доказательства.

Президента Республики Башкортостан Р.Хамитов. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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Глава Башкирии считает оправданным арест активов АФК "Система"
Хотя на предыдущей неделе много говорилось о возможности заключения мирового соглашения, на заседании о нем не было и речи, что неудивительно после обнародованной в понедельник вечером информации об аресте активов АФК "Система" в качестве обеспечения по иску.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". В мае 2017 года "Роснефть" и "Башнефть" подали в суд иск против "Системы" и ее "дочки" на 106,6 миллиарда рублей, позднее увеличив требования до 170,6 миллиарда рублей. В качестве соистца в дело также вошла Башкирия. Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.

На заседании башкирского арбитража во вторник представитель "Роснефти" заявил, что из-за "неразумных и недобросовестных действий АФК "Система" нефтяной компании причинены убытки и утрачены акции". Ответчики возразили, что реорганизация компании — нормальная корпоративная практика, а иск они считают "абсурдным".

При этом как на стороне истца, так и на стороне ответчика к спору захотели присоединиться различные заинтересованные лица.

Третьи лица

Заседание началось с ходатайства о привлечении старшего вице-президента АФК "Система" Всеволода Розанова в качестве третьего лица на стороне ответчика. Как пояснил представляющий его юрист, Розанов участвовал в заседании совета директоров, где приняли решение о реорганизации "Башнефти", которую "Роснефть" считает убыточной, поэтому мог бы прояснить ряд вопросов. Однако судья Ирина Нурисламова отказалась привлекать его к спору. Мотивы, которыми она руководствовалась, судья не прояснила, огласив лишь резолютивную часть решения.

Вывеска компании АФК Система. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Эксперты предположили, как скажется на АФК "Система" арест ее активов
Затем последовало аналогичное ходатайство от топ-менеджера АФК "Система" Феликса Евтушенкова, сына основного владельца корпорации. Он обосновал свое желание вступить в дело тем, что в рамках спора по сути будет решаться вопрос о законности и правомерности решений, принятых советом директоров "Башнефти", председателем которого он являлся. Судья отложила вынесение решения по данному ходатайству.

Также она поступила и с ходатайством некого Алексея Кислицына. Он хочет стать соистцом, но его мотивы в суде озвучены не были. Представитель АФК "Система" также заявил журналистам, что не знает, кто этот человек.

"Роснефть" сочла, что тактика привлечения дополнительных участников рассчитана на затягивание процесса. Представители компании возражали против удовлетворения данных ходатайств. "Это злоупотребление процессуальными правами", — сказал юрист "Роснефти".

Также суд отказался привлечь к спору Росимущество. О привлечении ведомства в качестве третьего лица на стороне ответчика просила АФК "Система". Ответчики аргументировали это тем, что с декабря 2014 года "Башнефтью" уже управляла не АФК "Система", а Российская Федерация в лице Росимущества.

Всеволод Розанов. Архивное фото
© Евгений Безека
Суд не привлек вице-президента АФК "Система" Розанова к спору с "Роснефтью"
"Роснефть", "Башнефть" и правительство Башкирии просили отклонить ходатайство "Системы" и не включать Росимущество в процесс. Судья, вероятно, согласилась с их доводами. Мотивы, как и в предыдущих ходатайствах, в заседании озвучены не были.

Спор с нотариусом

Судья отказалась и приостанавливать производство по делу, о чем ее просили представители АФК "Система", которые оспорили в Замоскворецком суде Москвы одно из основных доказательств — переписку сотрудников "Башнефти" по электронной почте. "Система" увидела в нотариально заверенных страницах множество нарушений. Столичный суд, как сообщили там РИА Новости, рассмотрит иск "Системы" к нотариусу 10 июля.

"У нас есть основания сомневаться в достоверности осмотра почты ряда граждан. Там есть целый ряд внутренних противоречий и неточностей. Мы предполагаем, что нотариусу просто был выделен компьютер, оборудованный почтовой программой, туда были загружены неизвестные архивы сотрудников "Башнефти" и людей, сотрудниками компании не являющихся. Откуда эти архивы взялись у "Роснефти", непонятно", — сказал юрист "Системы" в башкирском суде. По его словам, в документах есть необъяснимые противоречия между сообщениями, неправильные даты.

"Роснефть" в свою очередь выступила против приостановки процесса. "Мы категорически против приостановления производства по делу. Якобы допущенные нотариусом нарушения — это отдельный процесс, в котором разберется суд общей юрисдикции, это не имеет значения для этого спора", — отметил представитель нефтяной компании.

Фрагмент стенда компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Суд отказался приостановить процесс по иску "Роснефти" к АФК "Система"
"Переписка является лишь одним доказательством по этому делу, оснований для удовлетворения ходатайства нет", — сказали юристы "Роснефти". Они также считают, что в деле и так очень много еще неразрешенных ходатайств, поэтому приостанавливать процесс нецелесообразно.

Продолжение следует

Наконец, суд перешел к рассмотрению спора по существу. Участники процесса сначала повторили все ранее изложенные доводы, но, в ходе реплик и возражений, даже обвинили друг друга в оскорблениях.

"Дадим возможность сторонам изучить все представленные документы, подготовить доводы. Слушание дела откладывается на 12 июля 14:00", — решила судья Ирина Нурисламова

Между тем в рамках дела уже наложен арест на активы АФК "Система": 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании. "Система" заявила о намерении обжаловать арест активов и дополнительный запрет на получение с них дохода, равно как и решение башкирского арбитража не приостанавливать производство по иску "Роснефти" до решения Замоскворецкого суда Москвы.

Вид на Спасскую башню в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Кремль заявил о нейтральной позиции в споре "Роснефти" и АФК "Система"
Арестованные активы "Системы" оцениваются в сумму до 185 миллиардов рублей, говорится в определении суда, мотивировочная часть которого опубликована в карточке дела. "Принятие обеспечительных мер является необходимым для обеспечения исполнения судебного акта по настоящему делу и предотвращения причинения ущерба истцам, а также позволит обеспечить сохранность имущества ответчиков", — указывается в документе.

Представитель АФК "Система" Сергей Копытов накануне заявил РИА Новости, что акционеры корпорации и МТС уже потеряли более 150 миллиардов рублей из-за судебного спора по "Башнефти". Во вторник падение котировок продолжилось. Акции АФК "Система" завершили торги снижением на 6,38% к уровню предыдущего закрытия, МТС – на 2,95%. При этом в течение дня падение достигало 17,7% и 5,17% соответственно.

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