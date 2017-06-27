МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сайт "Роснефти" стал доступен после хакерской атаки на серверы компании, о которой она сообщила во вторник.

При этом сайт "Башнефти" остается недоступным.

По сообщению "Роснефти", на серверы компании во вторник была осуществлена мощная хакерская атака, в связи с чем компания обратилась в правоохранительные органы. "Роснефть" при этом выразила надежду, что данный инцидент никак не связан с текущими судебными процедурами.

Во вторник арбитражный суд Башкирии перешел к рассмотрению по существу иска "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии к АФК "Система" на 170,6 миллиарда рублей.