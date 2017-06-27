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Экономика

Путин пообещал подумать над изменением ценообразования по гособоронзаказу

19:2627.06.2017
(обновлено: 19:27 27.06.2017)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на базе концерна Калашников в ИжевскеПрезидент РФ Владимир Путин на базе концерна Калашников в Ижевске
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Ижевск, 27 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать над предложением Союза машиностроителей России об изменении слагаемых в формуле ценообразования в сфере гособоронзаказа (ГОЗ).

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Около 90% заданий гособоронзаказа 2017 года уже размещены, сообщил Шойгу

Как заявил первый заместитель председателя союза Владимир Гутенев, существующая практика ценообразования по ГОЗ — "это пресловутые "20 плюс 1", они формируют рентабельность у "финишеров", у "головняков", примерно 3%, 4%, 5%, а "внутри кооперации порой эти цифры еще меньше".

Он отметил, что когда цена сформировалась из условия формулы цены "20 плюс 1", то, по мнению Союза машиностроителей, отсутствует та эффективность, которая могла бы быть. Утвержденный правительственным постановлением порядок определения цены госконтракта с единственным поставщиком ограничивает размер рентабельности одним процентом плановых затрат поставщика на оплату покупных комплектующих и услуг других исполнителей, и двадцатью процентами остальных плановых затрат.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин прокомментировал координацию работы ведомств по гособоронзаказу

"20 плюс 1" — это 21%. Вот, есть предложение 21% оставить, а слагаемые, может быть, немножко поменять: или "14 плюс 7", или хотя бы там "15 плюс 6". Как-то изменить, поскольку механизм "20 плюс 1" дезинтегрирует кооперацию, то есть "головняку" выгоднее концентрировать у себя, не передавая там, где более эффективно, с меньшими издержками", — сказал Гутенев в ходе расширенного заседания бюро Союза машиностроителей России и ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям".

Вопрос, по его словам, затрагивает в том числе интересы государства: будет снижаться стоимость финальной продукции и стоимость ее производства.

"Знаете, мне просто с голоса так сложновато, — заявил в ответ на предложение Путин. — Я подумаю, ладно, с коллегами мы прикинем. Главное, чтобы финансовая дисциплина не нарушалась, и технологическая тоже. А то финишеру часто, как нам говорят, не добраться до некоторых звеньев кооперации. Но подумаем, хорошо".

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