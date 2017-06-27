Московская биржа не зафиксировала хакерских атак на свои IT-системы

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Московская биржа не зафиксировала хакерских атак на свои IТ-системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московской биржи.

"Во вторник, 27 июня, наши специалисты не зафиксировали признаки атак на ИТ-системы Московской биржи, аналогичных атакам, освещаемым прессой и компаниями в области информационной безопасности", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю сообщил, что вирус-вымогатель Petya распространился по всему миру.

Антивирусная компания "Доктор Веб" зафиксировала кибератаки с помощью вируса-шифровальщика на ряд компаний РФ и Украины, однако способ его распространения отличается от вируса-шифровальщика Petya, сообщал Dr.Web.

В России хакерской атаке подверглись серверы компании "Роснефть" и информационные системы Evraz. Кроме того, хакеры совершили атаку на серверы представительств международных компаний Mondelēz International и DLA Piper в Испании. Один из ведущих морских грузоперевозчиков датская компания A.P. Moller-Maersk сообщила, что подверглась кибератаке, которая вывела из строя ее компьютерные системы.

На Украине не работает из-за хакерской атаки контакт-центр "Укртелекома", крупнейшего на Украине оператора фиксированной телефонной связи. О хакерской атаке уже сообщили международный аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компании "Укрэнерго" и "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев. Об атаке также заявила крупнейшая на Украине частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта".