Сбербанк работает в штатном режиме на фоне атак хакеров

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сбербанк работает в штатном режиме на фоне произошедших во вторник хакерских атак, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"Все системы банка работают в штатном режиме", — ответили в Сбербанке на вопрос, подвергался ли банк во вторник атаке хакеров.

Ранее в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.

Руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю сообщил, что вирус-вымогатель Petya распространился по всему миру, "затронуто огромное количество стран".

В России хакерской атаке подверглись серверы компании "Роснефть" и информационные системы Evraz. Кроме того, хакеры совершили атаку на серверы представительств международных компаний Mondelēz International и DLA Piper в Испании, работа офисов полностью парализована. Один из ведущих морских грузоперевозчиков датская компания A.P. Moller-Maersk сообщила, что подверглась кибератаке, которая вывела из строя ее компьютерные системы.

На Украине не работает из-за хакерской атаки контакт-центр "Укртелекома", крупнейшего на Украине оператора фиксированной телефонной связи. О хакерской атаке уже сообщили международный аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компания "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и компания "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев. Об атаке также заявила крупнейшая на Украине частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта".