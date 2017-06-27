Сбербанк работает в штатном режиме на фоне атак хакеров

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сбербанк работает в штатном режиме на фоне произошедших во вторник хакерских атак, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
"Все системы банка работают в штатном режиме", — ответили в Сбербанке на вопрос, подвергался ли банк во вторник атаке хакеров.
Ранее в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.
Руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю сообщил, что вирус-вымогатель Petya распространился по всему миру, "затронуто огромное количество стран".
31.3%Покупаю программу-антивирус
43.7%Скачиваю бесплатный антивирус
25%Полагаюсь на установленные вместе с операционной системой средства защиты
На Украине не работает из-за хакерской атаки контакт-центр "Укртелекома", крупнейшего на Украине оператора фиксированной телефонной связи. О хакерской атаке уже сообщили международный аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компания "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и компания "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев. Об атаке также заявила крупнейшая на Украине частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта".