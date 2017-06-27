Профицит бюджета Владимирской области за 2016 год составил 1,5 млрд рублей

ВЛАДИМИР, 27 июн — РИА Новости. Бюджет Владимирской области за 2016 год исполнен с профицитом, который составил 1,5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального заксобрания по итогам публичных слушаний по исполнению бюджета региона.

"Изначально планировался дефицит в 2,8 миллиардов рублей, но бюджет региона в итоге был исполнен с профицитом в 1,5 миллиарда рублей. Статья доходов в бюджете составила 49,9 миллиарда рублей, расходов — 48,4 миллиарда рублей. По сравнению с 2015 годом доходы увеличились на 8,7%, а расходы — на 7,4%", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что показатель налоговых доходов достиг 37 миллиардов рублей, что на 15,4% больше аналогичного периода за 2015 год, а их доля в доходах по сравнению с позапрошлым годом увеличилась с 69,9% до 74,2%. Одновременно доля безвозмездных поступлений уменьшилась с 28,6% до 24,5%.

Наибольшую часть расходов составили социальные, составив почти 32 миллиарда рублей. По сравнению с 2015 годом затраты на национальную экономику выросли на 17%, Их показатель за 2016 год достиг 10,2 миллиардов рублей (21% от всех расходов).