Institutional Investor признал аналитиков ВТБ Капитал лучшими в РФ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Аналитическая команда ВТБ Капитал (входит в группу ВТБ) заняла первое место в категории по России по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research Team Ranking 2017, сообщает пресс-служба банка.
"Мы рады, что достижения ВТБ Капитал вновь получили столь высокую оценку со стороны международного инвестиционного сообщества. Глубокое понимание сути процессов, происходящих в экономике, отдельных отраслях, на финансовых рынках и внутри анализируемых компаний, а также широта аналитического покрытия — ключевое конкурентное преимущество аналитиков ВТБ Капитал. Считаю важным, что наши рекомендации по работе на развивающихся рынках России и стран СНГ высоко ценят ведущие международные финансовые институты и инвесторы", — сказал руководитель аналитического департамента ВТБ Капитал Дмитрий Дмитриев.