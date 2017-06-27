Institutional Investor признал аналитиков ВТБ Капитал лучшими в РФ

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Аналитическая команда ВТБ Капитал (входит в группу ВТБ) заняла первое место в категории по России по итогам опроса Institutional Investor Emerging EMEA Research Team Ranking 2017, сообщает пресс-служба банка.

"Кроме того, ВТБ Капитал занял 6 место по всему региону EMEA, опередив все российские банки и ряд глобальных игроков. Это самая высокая оценка, полученная российским банком в этой категории. Итоговые рэнкинги основаны на результатах голосования 680 аналитиков и портфельных управляющих из 358 международных инвестиционных компаний, под управлением которых находится порядка 357 миллиардов долларов в акциях и 321 миллиард долларов в облигациях развивающихся стран региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка)", — говорится в пресс-релизе.

"Мы рады, что достижения ВТБ Капитал вновь получили столь высокую оценку со стороны международного инвестиционного сообщества. Глубокое понимание сути процессов, происходящих в экономике, отдельных отраслях, на финансовых рынках и внутри анализируемых компаний, а также широта аналитического покрытия — ключевое конкурентное преимущество аналитиков ВТБ Капитал. Считаю важным, что наши рекомендации по работе на развивающихся рынках России и стран СНГ высоко ценят ведущие международные финансовые институты и инвесторы", — сказал руководитель аналитического департамента ВТБ Капитал Дмитрий Дмитриев.