Арестованные по иску "Роснефти" активы "Системы" оценили в 185 млрд рублей

УФА, 27 июн — РИА Новости. Арбитраж Башкирии в рамках обеспечения иска "Роснефти" на 170,6 миллиарда рублей арестовал активы АФК "Система", оценка которых составляет до 185 миллиардов рублей, говорится в определении суда, мотивировочная часть которого опубликована в карточке дела.

АФК "Система" в понедельник сообщила об аресте своих активов — 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК. Арест наложен по решению арбитражного суда Башкирии в обеспечение иска "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии к АФК "Система" и АО "Система-Инвест". АФК намерена обжаловать арест активов и дополнительный запрет на получение с них дохода.

"Заявленные истцами обеспечительные меры в виде наложения ареста на активы ответчиков, оцененные в пределах суммы 185 миллиардов рублей, и запрета регистрирующим органам осуществлять регистрационные действия в отношении принадлежащего ответчикам имущества, связаны с предметом спора, поскольку истцами заявлено денежное требование – о взыскании убытков на соразмерную сумму", — говорится в документе.

"Принятие обеспечительных мер является необходимым для обеспечения исполнения судебного акта по настоящему делу и предотвращения причинения ущерба истцам, а также позволит обеспечить сохранность имущества ответчиков", — отмечается в определении суда.

АФК "Система" до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций "Башнефти". "Роснефть", "Башнефть" и Башкирия в суде требуют взыскать с АФК и ее "дочки" 170,6 миллиарда рублей в пользу "Башнефти". Истцы полагают, что такой ущерб с учетом произошедшего ослабления рубля "Система" нанесла "Башнефти" при реорганизации. "Система" со своей стороны неоднократно заявляла о необоснованности претензий и готовности защищать свою позицию в суде.