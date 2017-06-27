В Ростуризме считают, что авиаперевозки надо упорядочить

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов считает, что введение мер регулятивного характера с целью упорядочения авиационной перевозки в РФ нормализует ситуацию с задержками чартерных авиарейсов и обеспечит десяткам тысяч туристов гарантии выполнения их права на отдых.
"Существует серьезная проблема, когда туроператоры заключают договоры с авиационными компаниями, а потом возникает ситуация, когда у этих авиакомпаний не остается никаких резервов, и малейший сбой или поломка самолетов приводит к тому, что происходит сбой авиационной цепи, от чего массово страдают потребители", — пояснил собеседник агентства.
"Мы сталкиваемся с тем, что право на отдых нарушают в отношении тысяч, десятков тысяч людей. Это продолжается уже не первый год, и мы считаем это очень опасной тенденцией. Поэтому на заседании штаба я высказал свое мнение о том, что необходимо принятие каких-то мер по упорядочению авиационной перевозки, чтобы она стала абсолютно гарантированной. У авиакомпаний должны быть резервные возможности, чтобы избежать сбоев", — доложил глава ведомства.
"Мы все понимаем, что самолет может быть неисправен, может случиться какая-то непредвиденная ситуация, но в таких случаях должны быть резервные борта. Иначе малейший сбой приводит к цепочке сдвигов в авиационной перевозке", — уверен Сафонов.