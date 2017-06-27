В Ростуризме считают, что авиаперевозки надо упорядочить

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов считает, что введение мер регулятивного характера с целью упорядочения авиационной перевозки в РФ нормализует ситуацию с задержками чартерных авиарейсов и обеспечит десяткам тысяч туристов гарантии выполнения их права на отдых.

Сафонов рассказал РИА Новости, что в понедельник состоялось заседание штаба по нормализации ситуации с задержкой рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа", на котором он призвал принять меры регулятивного характера для недопущения сбоев в авиаперевозках туристов, отправляющихся на отдых.

"Существует серьезная проблема, когда туроператоры заключают договоры с авиационными компаниями, а потом возникает ситуация, когда у этих авиакомпаний не остается никаких резервов, и малейший сбой или поломка самолетов приводит к тому, что происходит сбой авиационной цепи, от чего массово страдают потребители", — пояснил собеседник агентства.

"Мы сталкиваемся с тем, что право на отдых нарушают в отношении тысяч, десятков тысяч людей. Это продолжается уже не первый год, и мы считаем это очень опасной тенденцией. Поэтому на заседании штаба я высказал свое мнение о том, что необходимо принятие каких-то мер по упорядочению авиационной перевозки, чтобы она стала абсолютно гарантированной. У авиакомпаний должны быть резервные возможности, чтобы избежать сбоев", — доложил глава ведомства.

Он также рассказал, что на заседании штаба, помимо "ВИМ-Авиа", обсуждалась ситуация с еще одной авиакомпанией – "Ай Флай", когда поломка самолета привела к тому, что в течение суток люди находились в аэропорту. "Да, пассажиры были размещены в гостинице, их накормили, но такая ситуация совершенно недопустима. Перевозку невозможно было осуществить, так как не было резервных самолетов, но так не должно быть", — прокомментировал ситуацию чиновник.

"Мы все понимаем, что самолет может быть неисправен, может случиться какая-то непредвиденная ситуация, но в таких случаях должны быть резервные борта. Иначе малейший сбой приводит к цепочке сдвигов в авиационной перевозке", — уверен Сафонов.