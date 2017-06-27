Арест акций "Медси" не повлиял на операционную деятельность компании

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Арест всех акций сети медицинских клиник "Медси" (принадлежит АФК "Система") не повлиял на операционную деятельность компании, медицинские учреждения сети продолжают работу в своем обычном режиме, сообщила РИА Новости пресс-служба компании.

"Арест акций ГК "Медси" не повлиял на операционную деятельность компании. Медицинские учреждения сети продолжают работу в своем обычном режиме. Все обязательства перед деловыми партнерами выполняются в полном объеме", — сообщила пресс-служба.

АФК "Система" в понедельник сообщила об аресте своих активов — 31,76% акций МТС, 100% акций "Медси" и 90,47% акций БЭСК. Арест наложен по решению арбитражного суда Башкирии в обеспечение иска "Роснефти", "Башнефти" и Башкирии к АФК "Система" и АО "Система-Инвест" на 170,6 миллиарда рублей. АФК намерена обжаловать арест активов и дополнительный запрет на получение с них дохода.

ГК "Медси" — федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений. Сеть "Медси" включает 21 клинику в Москве, 8 клиник и 73 медицинских пункта в регионах России, службу скорой медицинской помощи, службу помощи на дому, велнес- и фитнес-клуб и два санатория.

Чистая прибыль "Медси" по МСФО в первом квартале 2017 года составила 288 миллионов рублей против убытка годом ранее в размере 244 миллионов рублей. Выручка группы в январе-марте 2017 года увеличилась на 12,5% в годовом выражении и составила 2,534 миллиарда рублей.